شاهد .. جورجينا تتسوق في الرياض.. والسعوديون يتفاعلون

2023/01/05 | 17:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تداول سعوديون خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو أظهر جورجينا رودريغز، صديقة النجم العالمي كريستيانو رونالدو، وهي تتسوق مع أبنائها في أحد المجمعات التجارية الكبرى وسط الرياض.وأظهر الفيديو جورجينا بملابسها الرياضية مع أولادها تتسوق داخل المجمع التجاري وسط تفاعل واسع مع المقطع المصور وفق ما نشره الموقع الإلكتروني لقناة «العربية».ومنذ أيام ضجت وسائل التواصل الاجتماعي، بالحديث عن الصفقة «التاريخية» لانضمام النجم العالمي وقدوم عائلته إلى السعودية.وبذات الوقت نشر بعض رواد مواقع التواصل في السعودية صوراً معدلة لجورجينا باستخدام تقنية الفوتوشوب لتعديل الصور كان أبرزها لهوية إقامة جورجينا رودريغيز عند انتقالها للعيش في الرياض.كما تم تداول مقطع فيديو لجورجينا، عندما أطلت على الجمهور بكلمات الترحيب باللغة العربية، بقولها لمشجعي نادي النصر في ملعب «مرسول بارك»: «هلا ومرحبا».

جورجينا رودريغز تتسوق مع ابنائها في برج المملكة ❤️pic.twitter.com/XtccrOAIq8

— Celebs Arabic (@CelebsArabic) January 4, 2023

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