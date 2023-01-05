الدفاع تُطلق مكافئة الجرحى لسنة 2003 وبمستوى ثلاث رواتب

2023/01/05 | 17:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اطلقت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، مكافئة الجرحى لسنة 2003 وبمستوى ثلاث رواتب للجريح.وقالت الوزارة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ انه”احتفالاً بمناسبة الذكرى الثانية بعد المائة لعيد تأسيس الجيش العراقي […]

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