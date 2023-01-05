وفد فني من الإقليم يعتزم زيارة بغداد لاستكمال التفاهمات بشأن الموازنة

2023/01/05 | 18:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني احمد الهركي، الخميس، عن قرب وصول وفد فني من اقليم كردستان العراق لاستكمال التفاهمات التي تخص الإقليم بالموازنة .

وقال الهركي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “وفدا فنيا من اقليم كردستان العراق سيصل إلى العاصمة بغداد لاستكمال التفاهمات بشأن حصة الإقليم من موازنة العام الجاري”.

واضاف أن” عودة الوفد إلى الإقليم كانت بسبب عطلة أعياد الميلاد”، مرجحا “انتهاء المهمة خلال أيام وبالتالي يتم إرسال مشروع قانون الموازنة إلى البرلمان لغرض التصويت”.

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