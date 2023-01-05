اليوم.. مطار كركوك الدولي يطلق أول رحلة الى البصرة

2023/01/05 | 18:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسيير رحلات في مطار كركوك الدولي بانسيابية عالية في أجواء شتوية و إطلاق أول رحلة الى مطار بصرة اليوم..براً و جواً إهالي كركوك يشدون الرحال الى البصرة الحبيبة ‏لمؤازرة المنتخب الوطني العراقي في بطولة كأس الخليج..محافظ كركوك راكان الجبوري

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مطار كركوك الدولي يطلق أول رحلة الى البصرة أولاً على ايرث نيوز.

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