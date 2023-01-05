الإمارات تعتقل رئيس شبكة كبرى لتهريب البشر في السودان

2023/01/05 | 18:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطي إماراتي يرفع العلم في دبي بتاريخ 10 أيلول/سبتمبر 2020 © ا ف ب/ارشيف كريم صاحب دبي (أ ف ب) – أعلنت الإمارات الخميس إنها قادت عملية كبرى للشرطة الدولية في السودان أدت إلى توقيف رئيس شبكة كبرى لتهريب البشر.وألقي القبض على مواطن إريتري يدعى “كيدان زكرياس حبت مريم المعروف باسم “كيدان” في […]

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