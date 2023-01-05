تشييع كردية قتلت بهجوم باريس في السليمانية في كردستان العراق

2023/01/05 | 18:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشييع أمينة كارا التي قتلت في اعتداء في باريس في السليمانية في العراق في الخامس من كانون الثاني/يناير 2023 © ا ف ب شوان محمد السليمانية (العراق) (أ ف ب) – شيعت الخميس في السليمانية في إقليم كردستان العراق أمينة كارا، إحدى ضحايا الهجوم الذي استهدف مركزاً ثقافياً كردياً في باريس في كانون الأول/ديسمبر […]

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