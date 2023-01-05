هاري يتّهم شقيقه الأمير وليام بالاعتداء عليه جسدياً عام 2019  

2023/01/05 | 18:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأميران وليام (يسار) وهاري في لندن في 14 أيلول/سبتمبر 2022 © ا ف ب/ارشيف لويك فينانس نيويورك (أ ف ب) – في ظل البرودة في العلاقة مع العائلة الملكية البريطانية، يتهم الأمير هاري شقيقه وليام بأنه أسقطه أرضاً خلال مشادة في العام 2019، بحسب مقتطفات حصلت عليها صحيفة “ذي غارديان” الأربعاء من كتاب مذكراته الذي […]

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