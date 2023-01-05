حكم بالسجن على النجمة المصرية منة شلبي بتهمة تعاطي المخدرات

2023/01/05 | 18:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلطات مطار القاهرة ضبطت مواد مخدرة داخل حقائب شلبي أثناء عودتها من الولايات المتحدة

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