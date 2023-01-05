وزير الثقافة يستعرض

2023/01/05 | 18:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اعتبر وزير الثقافة أحمد الفكاك اليوم الخميس، أن "مجاله الابداعي" أدى لترشيحه إلى المنصب في الساعات الأخيرة قبل التصويت على الكابينة الوزارية.

وقال الفكاك في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "ماطرحني كمرشح لوزارة الثقافية هو مجالي الابداعي في الادب"، مبينًا أنه "معروف في الوسط الثقافي كشاعر وقاص وروائي ومؤرخ وكاتب وباحث في الشأن السياسي".

وأوضح أنه "تم طرح اسمه ايضًا على بعض الوزارات في حكومة عادل عبد المهدي"، مبينًا أن "انشغاله في العمل الاكاديمي بمحافظة نينوى جعلته غير معروف في بغداد".

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