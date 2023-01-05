2023/01/05 | 18:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أوضحت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، فحوى مكرمة وزير الدفاع ثابت العباسي، الخاصة بالجرحى العسكريين.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "نظراً لكثرة الاستفسارات من قبل الجرحى بشأن فحوى مكرمة الوزير الخاصة بهم، نوضح تفاصيل مكافئة الجرحى استناداً الى المادة (٧٥) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (٣) لسنة ٢٠١٠ المعدل للجرحى العسكريين وبحسب نسبة العجز الحاصل عليها الجريح".

وشرح البيان تفاصيل المكافئة بأن "الجريح من الدرجة (صفر) الى الدرجة (٥%) يستحق راتباً واحداً، ومن هو من الدرجة (٦%) الى الدرجة (١٥%) يستحق راتبين".

وأضاف بأن "الجريح من الدرجة (١٦%) إلى الدرجة (٥٩ %) يستحق ثلاثة رواتب".

واختتم البيان بالتذكير بأن "آخر وجبة تم صرفها في سنة ٢٠٢٢ هي (٥٣)، وسيتم صرف الوجبتين (٥٤) و(٥٥) في الأسبوع المقبل لمناسبة احتفالات وزارة الدفاع بعيد الجيش العراقي".

تحرير: ليندا.ر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع تصدر توضيحاً بشأن مكافأة الجرحى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع تصدر توضيحاً بشأن مكافأة الجرحى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).