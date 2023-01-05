2023/01/05 | 18:15 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: a67R2PTVsoY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس الوزراء يؤكد مضي الحكومة في بناء الاساس المتين للسيادة العراقية.. وملفات اخرى في نشرة الـ 6) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رئيس الوزراء يؤكد مضي الحكومة في بناء الاساس المتين للسيادة العراقية.. وملفات اخرى في نشرة الـ 6) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).