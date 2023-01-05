2023/01/05 | 18:25 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسلنا على أرضية ملعب الميناء الذي سيحتضن حفل افتتاح خليجي 25) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: lWt7LTRLEEM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسلنا على أرضية ملعب الميناء الذي سيحتضن حفل افتتاح خليجي 25) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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