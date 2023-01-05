2023/01/05 | 18:26 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خليجي 25.. الحلبوسي: ‏أهلاً وسهلاً بالأشقاء في بلدهم الثاني العراق وبصرتهم الفيحاء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/05 | 18:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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