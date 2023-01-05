في تحول دراماتيكي.. أردوغان يعلن أنه قد يجتمع مع الأسد

2023/01/05 | 18:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، أنه يمكن أن يجتمع مع الرئيس السوري بشار الأسد "لإحلال السلام"، على حد تعبيره.

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