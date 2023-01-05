2023/01/05 | 18:34 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روسيا تعلن هدنة من أجل قداس عيد الميلاد وتطالب أوكرانيا بوقف إطلاق النار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/05 | 18:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تعلن هدنة من أجل قداس عيد الميلاد وتطالب أوكرانيا بوقف إطلاق النار) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تعلن هدنة من أجل قداس عيد الميلاد وتطالب أوكرانيا بوقف إطلاق النار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).