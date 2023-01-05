"مشاريع ورقية".. تحالف سياسي: الأمطار الأخيرة أظهرت حقيقة إعمار الأنبار - عاجل

2023/01/05 | 19:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_الأنبار

رأى القيادي في تحالف الأنبار طه عبد الغني، الخميس، أن موجة الأمطار الأخيرة كشفت حقيقة الإعمار "الكاذبة" في المحافظة، على حد تعبيره.

وقال عبد الغني في حديث لـ(بغداد اليوم) إنه "منذ البداية كنا نقول بأن هناك تضخيم لقضية الأعمار، وهي مجرد مشاريع ورقية لاتتجاوز تبليط الشوارع وصبغ الأرصفة".

وأضاف أن "موجة الأمطار الأخيرة أظهرت حقيقة الأعمار وأنه مشاريع خادعة، على الرغم من صرف الأموال الطائلة والموازنات الهائلة، وهذا يؤكد وجود عمليات فساد كبرى في مشاريع الإعمار".

ويوم أمس كانت الأنبار من بين المحافظات التي عطلت الدوام المدرسي الظهري بسبب غزارة الأمطار، فيما وثقت بعض الصور والمقاطع المصورة غرق شوارع في الفلوجة والحديثة وراوة.

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