بالوثيقة.. السوداني يصدر أمراً ديوانياً لعدد من الضباط والرتب

2023/01/05 | 19:03 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمراً ديوانياً .

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