2023/01/05 | 19:10 - المصدر: المورد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الديوانية : إنجاز مشروع بناء جناح إضافي 6 صفوف في مدرسة المجاهد العربي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/05 | 19:10.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديوانية : إنجاز مشروع بناء جناح إضافي 6 صفوف في مدرسة المجاهد العربي) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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