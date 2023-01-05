بوتين يأمر بوقف إطلاق النار في أوكرانيا لمدة 36 ساعة استجابة لنداء البطريرك كيريل

2023/01/05 | 19:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزير دفاعه، الخميس، بوقف إطلاق النار في أوكرانيا لمدة 36 ساعة، من الساعة 12:00 ظهر الجمعة 6 يناير/ كانون الثاني حتى نهاية السبت 7 يناير، للسماح للمسيحيين الأرثوذكس بحضور قداس عيد الميلاد والاحتفال بالكريسماس

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