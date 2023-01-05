طقس العراق: أمطار متوقعة السبت وتستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل

2023/01/05 | 19:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقع متنبئ جوي، هطول أمطار على مناطق واسعة في العراق الأسبوع المقبل.

وقال واثق السلامي في بيان، إن أمطاراً متوقعة في يوم السبت المقبل، و”الحالة الاولى ستشمل اغلب مدن الشمال بهطول معتدل وغزير احيانا وتطال بعض الامطار مناطق الوسط”.

وأضاف “اما الحالة الثانية يومي الاثنين والثلاثاء ستكون اكثر فاعلية لبقية المناطق (الوسط والجنوب والفرات الاوسط)”.

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