اول تعليق للعقابي: ادعو النزاهة والرقابة المالية الى التعاون

2023/01/05 | 19:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا مستشار رئيس الوزراء لشؤون مكافحة الفساد المالي والاداري حسين العقابي، هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الى التعاون لتحجيم افة الفساد، مبينا ان محاربة الفساد ستكون وفق الاجراءات والاطر القانونية.

وقال العقابي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان ’’من اهم اولويات عمل الحكومة ورئيس الوزراء وفق المنهاج المعلن، هو مكافحة الفساد المالي والاداري، حيث وضع السوداني هذه النقطة في مقدمة اعماله، لذلك سنعمل جاهدين على ضوء تكليفنا بهذا المنصب بتطبيق المنهاج الوزاري خلال الفترة القادمة، لاقتلاع افة الفساد الذي ينخر بمقدرات الدولة ويهدر المال العام لاعادة الثقة بالمؤسسات الحكومية‘‘.

واضاف، ان ’’محاربة الفساد يتطلب تظافرا للجهود الشعبية والحكومية وخاصة من قبل المؤسسات الرقابية مثل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، لذا ندعوهم الى التعاون من اجل صياغة خطة عمل لتحجيم الفساد ومكافحته، وصولا الى استئصاله بالكامل وفق الاليات المحددة، لافتا الى ان ’’عمله ينطلق من محور الاجراءات القانونية والرسمية تحت سقف الاطر الدستورية وليس عبر الاجتهادات الشخصية او السياسية‘‘.

وفي ما يتعلق بمخاوف ان يتحول منصبه المستحدث مشابها لدور لجنة مكافحة الفساد بقيادة ابو رغيف المتهمة بابتزاز المفسدين، اكد العقابي ان ’’سيرته العملية بعيدة عن كل شبهات الفساد المالي سيما وانه تقلد مناصب حكومية ونيابية عمل خلالها حفظ المال العام من التلاعب‘‘، مبينا انه ’’لايزال يسكن في المناطق الشعبية وعلى تماس مباشر مع حياة الناس البسطاء ويمارس حياته الطبيعية وسط المجتمع‘‘.

يذكر ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قرر تعيين النائب السابق حسين العقابي مستشارا له لشؤون مكافحة الفساد المالي والإداري، وينتمي العقابي الى حزب الفضيلة وهو عضو مجلس نواب عن محافظة بغداد وعضو في اللجنة القانونية النيابية في الدورة السابقة، كما شغل عدة مناصب في وزارة العدل.

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