تورونتو الكبرى: نقص غير مسبوق في أدوية البرد والإنفلونزا للبالغين

2023/01/05 | 19:25 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعاني الصيدليات في تورونتو الكبرى من نقص في أدوية البرد والإنفلونزا للبالغين، وذلك بعد أسابيع من أزمة نقص الأدوية للأطفال.أشار سيما صليب، الصيدلاني في Woodgreen Discount Pharmacy، إنه نقص غير مسبوق وشيء لم يره يحدث من قبل.وأضاف: “لم يحدث هذا من قبل، على مدار العشرين عاما الماضية، لدينا دائمًا إمداد ولدينا بعض الإمدادات […]

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