"تعذيب واعتداءات جنسية".. واقع مظلم يعيشه الأحداث في لبنان

2023/01/05 | 19:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حرمت الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان فدوى عبيد من زيارة ابنها القاصر عمر الباي، الموقوف في جناح الأحداث في سجن رومية بتهمة سرقة محل للهواتف الخلوية.

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