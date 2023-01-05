في ذكرى تأسيس الجيش.. “إيرث نيوز” تستعرض وزراء الدفاع منذ 1920 ولغاية الآن (انفوغراف)

2023/01/05 | 19:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ في ذكرى تأسيس الجيش العراقي الـ101، تستذكر وكالة “إيرث نيوز” وزراء الدفاع العراقيين منذ تأسيس الدولة العراقية والجيش في العام 1920 ولغاية الآن، عبر انفوغراف موسع، يضم كافة اسماء الوزراء وسنوات توليهم مناصبهم.

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“إيرث نيوز” تستعرض وزراء الدفاع منذ 1920 ولغاية الآن (انفوغراف) أولاً على ايرث نيوز.

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