متى يزول كابوس المولدات الاهلية ؟

2023/01/05 | 19:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عباس الصباغ

في وقت يستعد العالم بالتوجه نحو

الاقتصاد الاخضر والطاقة النظيفة

لتخليص البيئة من الملوثات والابخرة

السامة التي ترافق الوقود الاحفوري ما

يزال الواقع البيئي العراقي يشهد

حالتين سلبيتي

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