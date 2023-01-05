بوتين يأمر بهدنة مؤقتة في أوكرانيا

2023/01/05 | 19:50 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويتبع الأمر مقترحا من بطريرك الكنيسة الروسية الأرثوذكسية.

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