الدفاع المدني يعلن تفاصيل المبنى المنهار في الموصل

2023/01/05 | 19:51 - المصدر: بغداد اليوم

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انهيار بنايه قيد الإنشاء والدفاع المدني تنقذ 9 عمال وتنتشل جثة وتبحث عن مفقودين تحت أطنان الخرسانة.

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أنقذت فرق الدفاع المدني تسعة عمال فيما انتشلت جثة عامل وما زالت تبحث عن مفقودي تحت أطنان الخرسانة بعد انهيار قالب صب في بنايه قيد الإنشاء عائدة إلى دائرة مجاري نينوى في منطقة يارمجة شرقي مدينة الموصل.

حيث استنفرت فرق إنقاذ الدفاع وسخرت إمكانياتها لإخراج العمال من تحت قضبان التسليح والخرسانة قبل اختناق العمال فيما قدمت الإسعافات الأولية والإنعاش الرئوي لهم قبل تأمين نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج ومازالت تحاول فرق الدفاع المدني إيجاد المفقودين من العمال وحسب شهود عيان يقدر عددهم بعاملين في ما زالوا تحت الخرسانة.

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