اتحاد الكرة: الفنانة رحمة رياض تُحيي غداً الجمعة حفل افتتاح الخليجي

2023/01/05 | 19:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم الخميس، ان الفنانة العراقية رحمة رياض ستحيي حفل افتتاح بطولة خليجي 25 يوم غد الجمعة.

وقال الاتحاد في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، إن "الفنانة العراقيّة رحمة رياض أحمد تُحيي، يوم غدٍ الجمعة، حفلَ افتتاح النسخة 25 من بطولةِ كأس الخليج العربي لكرةِ القدم في ملعبِ البصرة الدولي".

وسبق ان اشيعت انباء بأن حفل افتتاح بطولة خليجي 25 في البصرة سيحييه كل من الفنان كاظم الساهر والفنانة رحمة رياض، قبل أن يؤكد محافظ البصرة ان حضور رحمة رياض مؤكد إلا أن حضور كاظم الساهر غير محسوم.

وسبق لرحمة رياض ان شاركت في حفل نهائي بطولة كأس العالم 2023 في قطر، لتكون أول فنانة عراقية تشارك بمحفل عالمي مثل كأس العالم.

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