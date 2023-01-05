رئيس الجمهورية: نؤكد حرصنا على إرساء قيم المهنية العسكرية وترسيخ المبادئ الاحترافية لجيشنا

2023/01/05 | 20:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، الخميس، حرصه على إرساء قيم المهنية العسكرية وترسيخ المبادئ الاحترافية لجيشنا.

وقال رشيد في بيان صحفي “في الذكرى السنوية المئة واثنين لتأسيس الجيش العراقي الباسل نتقدم بأحر التهاني إلى قادة وآمري وجنود الجيش الذين أسهموا إلى جنب تشكيلات قواتنا المسلحة الأخرى في صنع ملاحم البطولة والنصر العظيم على الإرهاب”.

واضاف البيان “كانت تضحيات الجيش وسائر القوات المسلحة، من الشرطة الاتحادية ومكافحة الإرهاب والحشد الشعبي والبيشمركة، هي المشاعل التي أنارت الطريق وصانت الكرامة الوطنية ورفعت رؤوس العراقيين عالياً”، لافتا الى ان ” هذه التضحيات العظيمة تظل حيّة في وجدان الشعب العراقي وهو يحتفل اليوم بذكرى تأسيس جيشه البطل”.

وتابع “في هذه المناسبة نؤكد حرصنا على إرساء قيم المهنية العسكرية وترسيخ المبادئ الاحترافية لجيش عراقي باسل ولاؤه للشعب وتضحياته من أجل الوطن”.

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