الصحة تستكمل اجراءاتها الخاصة بتحضيرات خليجي 25

2023/01/05 | 20:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، استكمال جميع الإجراءات الخاصة بتحضيرات خليجي 25 في البصرة.وقال فاضل عگله الربيعي مدير العمليات والخدمات الطبية الطارئة في وزارة الصحة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/إن […]

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