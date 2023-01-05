2023/01/05 | 20:10 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحرائق تكبد دهوك خسائر بأكثر من أربعة مليارات دينار في 2022) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 09Yb2PnkbFQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحرائق تكبد دهوك خسائر بأكثر من أربعة مليارات دينار في 2022) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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