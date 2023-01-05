2023/01/05 | 20:10 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6hTOUTeiqH8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مطالبات شعبية بإعلان بابل منكوبة بسبب غرق أغلب مناطقها السكنية بمياه الأمطار) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مطالبات شعبية بإعلان بابل منكوبة بسبب غرق أغلب مناطقها السكنية بمياه الأمطار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).