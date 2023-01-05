"طفلة شربت من البحر حتى الموت".. مشاهد وروايات مروعة للاجئي الروهينغا المسلمين على قارب تاه شهرًا

2023/01/05 | 20:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقدمة: تم إنقاذ أكثر من 180 شخصًا من لاجئي الروهينغا المسلمين الأسبوع الماضي في إندونيسيا بعد أن انجرفوا في البحر لأكثر من شهر، في قارب تعطل محركه وتاه في عرض البحر، دون طعام أو ماء أو دواء.

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