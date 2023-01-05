السوداني يؤكد رغبة العراق في العمل مع كل الشعوب الصديقة

2023/01/05 | 20:29 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 يناير، 2023 بغداد/المسلة: أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس 01/05/2023، وقوف العراقيين مع...

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