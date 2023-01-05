الفاسد الانغماسي خدع السياسيين والجمهور

2023/01/05 | 20:29 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 يناير، 2023 بغداد/المسلة: عدنان أبو زيد الفاسد الانغماسي، على صنو الارهابي الانغماسي، يخترق الطبقة السياسية...

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