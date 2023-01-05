2023/01/05 | 20:32 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشهد العمال الكنديون الذين يتقاضون الحد الأدنى من الأجور في العديد من المقاطعات الآن زيادة في رواتبهم.حيث رفعت ست مقاطعات الحد الأدنى للأجور بالتزامن مع ارتفاع تكلفة المعيشة، وهي على التوالي: أونتاريو ساسكاتشوان مانيتوبا نوفا سكوشا نيوبرونزويك نيوفاوندلاند ولابرادور ويبلغ الحد الأدنى للأجور الآن 15.50 دولارا للساعة في أونتاريو، و13 دولارا في ساسكاتشوان، و13.50 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 6 مقاطعات كندية ترفع من الحد الأدنى لأجور العمال، تعرف عليها حالا شبكة القيقب الدولية.

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