متنبئ جوي يتوقع طقس افتتاح بطولة خليجي 25 في البصرة

2023/01/05 | 20:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد المتنبئ الجوي صادق عطية اليوم الخميس، أن حالة الطقس ستكون مستقرة وخالية من أي تطورات خلال ايام بطولة خليجي 25 في البصرة، فيما سيكون هناك هطول للامطار في بغض المناطق الشمالية والغربية.

وقال عطية في إيضاح ورد لـ(بغداد اليوم)، إن "الطقس خلال ايام بطولة خليجي 25 ( الجمعة والسبت والاحد وصباح الاثنين) في البصرة تكون خالية من اي حالة جوية وتتواجد سحب على ارتفاعات مختلفة"، مبنيا ان "هذا ينطبق علئ المدن من بغداد نزولا نحو مدن الجنوب".

واشار إلى أن "هناك فرصا لاستمرار هطولات مطرية خفيفة الى معتدلة في اماكن متفرقة خلال الايام اعلاه تشمل الانبار وديالى ونينوئ ودهوك واربيل والسليمانية وصلاح الدين وكركوك".

واوضح أنه "في اوقات مختلفة لغاية يوم الاثنين ستكون هناك فرص لهطول الثلوج على مرتفعات جبال اقليم كردستان حيث نتأثر بحالة جوية شاملة".

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