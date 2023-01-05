2023/01/05 | 20:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد اتحاد الكرة اختيار الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني، بقيادة المدرب خيسوس كاساس، اليوم الخميس،ان (23) لاعبا لتمثيل المنتخب العراقي لبطولة خليجي زين 25 التي تنطلق في مدينة البصرة، غدا الجمعة.وأعلن المنسق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القائمة النهائية للمنتخب الوطني بخليجي 25 المركز الخبري الوطني.

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