يار الله: السوداني أصدر الأمر الديواني الخاص بترقية ضباط الجيش العراقي

2023/01/05 | 20:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، اليوم الخميس، إصدار القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني الأمر الديواني الخاص بترقية ضباط الجيش العراقي.وقال يار الله […]

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