بعد نجاح عملية القسطرة.. ممثل السيستاني يوجه باجراء عملية القلب المفتوح لوالد الشهيد

2023/01/05 | 20:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجرت الملاكات التمريضية والطبية في

مستشفى الإمام زين العابدين (عليه

السلام) عملية قسطرة للقلب لوالد الشهيد

"محمود" من مدينة تكريت في محافظة صلاح

الدين بعد استجابتها لمناشدته التي

ظهرت عبر احد البرامج

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