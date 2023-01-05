مشروع داري.. بين الحقيقة وتسويق الوهم

2023/01/05 | 20:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: بركات علي حمودي

اثارت انتباهي احدى التعليقات يوم امس

لاحد الأساتذة الافاضل عندما قال: "متى

نخرج من ثقافة توزيع الأراضي فقط"، لأني

وجدت ان هناك من يفكر فعلاً خارج

الصندوق ويريد ثقافة حكومية ا

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