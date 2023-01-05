القانونية النيابية تناقش قانوني الضمان والتقاعد

2023/01/05 | 21:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي ، الخميس، أن لجنته مستمرة في انضاج مشروعات القوانين ومنها قانوني الضمان الاجتماعي والتقاعد .

وقال الحمامي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن لجنته “مستمرة في الحوار والنقاشات مع اللجان المختصة داخل مجلس النواب بشان انضاج قانوني الضمان والتقاعد”.

وأضاف أن “القانونية النيابية عقدت أكثر من جلسة مع لجنة العمل والشؤون الاجتماعية من أجل انضاج قانون الضمان الاجتماعي عبر تعديلات جوهرية تلائم القانون”.

وبشأن قانون التقاعد الموحد أوضح الحمامي أن “القانون موجود في أروقة اللجنة القانونية ونعمل على تعديل الفقرات المتعلقة بالسن واحتساب الرواتب التي تدفع للمتقاعدين “.

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