قائمة منتخبنا الوطني لبطولة خليجي 25

2023/01/05 | 21:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اختارَ الجهاز الفنيّ لمنتخبنا الوطني، بقيادة المدرب خيسوس كاساس، اليوم الخميس، (23) لاعباً لتمثيل المنتخب العراقي لبطولةِ خليجي زين 25 التي تنطلق في مدينة البصرة، غداً الجمعة.وأعلنَ المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني، عماد محمد، القائمةَ النهائية التي أذاعها المدرب كاساس، والمؤلفة من كل:جلال حسن ، فهد طالب ، أحمد باسل ، إبراهيم بايش ، علي فائز ، مصطفى ناظم ، أمجد عطوان ، زيد تحسين، حسن عبد الكريم ، شيركو كريم ، ريوان أمين ، أيمن حسين ، حسين عمار، علاء عباس ، حسين جبار ، مؤمل عبد الرضا ، حسين علي ، مناف يونس ، الآي فاضل ، أمير العماري، ضرغام إسماعيل، آسو رستم ومحمد علي عبود.وأضافَ عماد : إن طبيب المنتخب الوطنيّ عبد الكريم الصفار أوضح أن التقرير الطبي للاعب أحمد يحيى أثبت إصابته بتمزقٍ جزئي في وتر العضلة الرباعيّة، ويتطلب منه وقت من الراحة والعلاج يتراوح من ثلاثة إلى أربعة أسابيع، وبالتالي غيابه عن المشاركة في منافساتِ بطولة خليجي زين 23.

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