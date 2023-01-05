2023/01/05 | 21:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: K_Lf37YXp40

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المحلل السياسي جميل الحسناوي : الحكومة العراقية ليس لها يد في تهريب العملة الصعبة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المحلل السياسي جميل الحسناوي : الحكومة العراقية ليس لها يد في تهريب العملة الصعبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).