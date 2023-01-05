شاهد بالفيديو.. عراقيون يختطفون وافدون إلى البصرة ويصيبونهم بالسكتة

2023/01/05 | 21:05 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MHEEKBr2xn8

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