تخدم الاطفال الاصحاء وحديثي الولادة وذوي الاحتياجات الخاصة.. العتبة الحسينية تفتتح ثلاث صالات حديثة في مستشفى خديجة التعليمي (فيديو)

2023/01/05 | 21:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح رئيس هيئة الصحة والتعليم الطبي

التابعة للعتبة الحسينية المقدسة،

الخميس، ثلاث صالات طبية حديثة في

مستشفى خديجة التعليمي بمؤسسة الشيخ

احمد الوائلي الطبية التعليمية تقدم

خدماتها التخصصية في مجال طب

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