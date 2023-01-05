مستشار السوداني الاقتصادي: الدينار العراقي بأقوى درجات استقراره - عاجل

2023/01/05 | 21:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

رأى مستشار رئيس الوزراء المالي والاقتصادي مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، ان الدينار العراقي بأقوى درجات استقراره.

وقال صالح، لـ(بغداد اليوم)، ان "الدينار العراقي بأقوى درجات استقراره، عدم استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار سببه ضوابط الامتثال الدولية التي تطلبت شفافية وحوكمة اوسع في تصرف التجار بالعملة الاجنبية من خلال تمويل التجارة الخارجية من نافذة البنك المركزي، وهذا عدم الاستقرار هو وقتي، وسيعود لوضعه قريباً جداً".

وبين ان "رصيد الاحتياطيات من العملة الاجنبية بحدود ١٠٠ مليار دولار وهو الاعلى في تاريخ العراق المالي، وهذا ما يؤكد ان الدينار العراقي بأقوى درجات استقراره، ما يحصل حالياً من تذبذب بسعر العملة هو وقتي بسبب قيد تنظيمي خارجي، والسلطة النقدية تواصل العملة على رجوع الوضع الى طبيعته كما كان سابقا".

يأتي هذا فيما يشهد سعر صرف الدولار تذبذبا منذ أيام، بعد وصوله إلى عتبة 160 ألف دينار لكل 100 دولار، تراجع لاحقا ثم ارتفع إلى نحو 156 ألف دينار، وسط تعهدات حكومية بالسيطرة على سعر الصرف.

تحرير: غ.



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