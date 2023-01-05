خليجي 25 بطولة

2023/01/05 | 21:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

استعرض تقرير صحفي رياضي، 7 مواهب شابة يترقب الجميع منهم الكثير في كأس الخليج 25، حيث وصف التقرير البطولة بأنها "بطول المواهب".

ووصف التقرير الذي نشره موقع "كَول" وتابعته (بغداد اليوم)، بطولة خليجي 25 بأنها "بطولة المواهب الحقيقية لشق طريقها في عالم التألق مع منتخبات بلادهم"، معتبرًا أنه "تبدو الفرصة حقيقية المواهب هذه المرة".

واضاف أن "أهم ما يميز هذه النسخة أن معدل أعمار لاعبيها هو الأقل في تاريخ البطولة، إذ تفضل غالبية المنتخبات الثمانية المشاركة منح فرصة للاعبين الشباب".

واستعرض التقرير 7 أسماء، هم كل من عوض الناشري من السعودية، أرشد العلوي – عمان، مصطفى مشعل – قطر، علي صالح – الإمارات، إبراهيم كميل – الكويت، مصعب الجوير – السعودية.

فضلا عن ألاي فاضل من العراق، وهو صاحب الـ19 عامًا ويلعب ظهير أيمن لمنتخب العراق، والمحترف في صفوف إي أف جونبيرج السويدي.

ويشير التقرير إلى ان "فاضل يحمل الجنسية السويدية، حيث ولد، لكنه من أصول عراقية جزائرية، لذلك يبدو أن السنوات المقبلة، ستشهد شد وجذب بين أسود الرافدين ومحاربي الصحراء على اللاعب".

وتابع: "وبالفعل التليفزيون الجزائري حاول جس نبضه من قبل بسؤاله عما إذا كان سيختار محاربي الصحراء، فعلق: "أي لاعب يحلم باللعب مع رياض محرز ورايس مبولحي ونجوم المنتخب الجزائري"، لكن حتى اللحظة، فاضل ضمن منتخبات الشباب للعراق".

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