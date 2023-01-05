2023/01/05 | 21:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- +A -A

بغداد اليوم - البصرة

التقت وكالة (بغداد اليوم) مدير قناة الكأس، عيسى الهتمي، ومقدم برنامج الكأس، خالد الجاسم، ومحللي البرنامج، خلال تجولهم في محافظة البصرة.

وقال الإعلامي القطري، ماجد الخليفي: "أخذنا انطباعا جدا ممتاز عن البصرة والشعب العراقي..



شعب طيب وبشوش وكريم وودود".

وقال مدير قناة الكأس، عيسى الهتمي: "نحن قادمون لدعم هذه البطولة، نتشرف بالحضور إلى العراق والبصرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ((بغداد اليوم) تلتقي مدير قناة الكأس ومقدم برنامج المجلس خلال تجولهم في البصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ((بغداد اليوم) تلتقي مدير قناة الكأس ومقدم برنامج المجلس خلال تجولهم في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).