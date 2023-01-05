"يبحث عن متنفس".. بايدن يعلق على أمر بوتين بوقف إطلاق النار في أوكرانيا لمدة 36 ساعة

2023/01/05 | 21:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، عن شكوكه بشأن وقف إطلاق النار الذي أمر به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا، من أجل قداس عيد الميلاد المسيحي الأرثوذكسي، يومي 6 و7 يناير/ كانون الثاني.

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